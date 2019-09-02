貿易戰帳單來了：美企已損失百億美元

特朗普對華關稅在9月1日已經生效，《CNBC》當天給特朗普算了一筆賬，強調“貿易戰已經讓美國的電子公司損失了100億美元。

CNBC援引《聯邦公報》早些時候的一份聲明介紹，特朗普（Donald Trump）政府將從9月1日開始對中國輸美商品徵收新一輪關稅。這意味著，從9月1日起，（美國）電子公司從中國進口電視、智慧音箱或無人機時，必須向美國政府繳納15%的關稅。



美國消費者技術協會（CTA）發言人Bronwyn Flores﹕「對美國人而言，到頭來這將提高小電器與其他產品的價格。」CTA是一個貿易組織，代表著電子行業2,000家不同的公司，包括蘋果與LG等品牌，以及沃爾瑪和百思買等零售商。

《CNBC》引述Bronwyn Flores指出﹕「從9月1日開始，消費者不太可能看到價格上漲。」「但你可能在11月的黑色星期五開始看到這種情況，所以你如果想為看超級碗買台新電視，你可以儘快考慮去買。」



CTA資料顯示，儘管此前幾批生效的關稅已經影響到電子產品，自2018年7月以來，該行業共損失了100億美元（約合715億元人民幣），但影響主要集中在零部件上。而現在關稅正在影響更多的製成品。