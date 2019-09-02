【收市總結】地產濠賭公用股領跌　港股低收近百點

撰文：張偉倫
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港股在8月大跌逾2,000點後，在9月首個交易日仍未止跌，曾跌至25500點邊緣，其中地產﹑濠股及公用股均下跌，惟煤炭股今日再次獲投資者垂青，中國神華（1088）成為今日表現最佳的藍籌股。
恒生指數收市報25626點，跌98點；國企指數收市報10103點，升20點，成交額為678.23億元。
港鐵信和均跌逾3%
地產股今日普遍向下，信和置業（0083）跌3.4%，收市報10.82元，長實集團（1113）跌0.8%，收市報52.3元，新鴻基地產（0016）跌2.8%，收市報108元，恒基地產（0012）跌1.1%，收市報36.1元。
澳門8月博彩收入遜預期，銀河娛樂（0027）跌1%，收市報48.7元，金沙中國（1928）跌2.1%，收市報34.85元，永利澳門（1128）跌2.4%，收市報15.3元，澳博控股（0880）跌2.8%，收市報7.2元。
公用股亦低收，中電控股（0002）跌2.1%，收市報78.4元，中華煤氣（0003）跌1.6%，收市報14.9元，長江基建（1038）跌2.8%，收市報51.35元。港鐵公司（0066）跌3.1%，收市報44元。
兗煤曾大升逾2成
煤炭股卻逆市上揚，神華收市報15.88元，升3.7%，至於宣布派發特別息的兗州煤業（1171）曾升逾2成，收市報8.06元，升18.7%。
其他股份方面，騰訊控股（0700）升2%，收市報331.2元，石藥集團（1093）升2%，收市報16元。