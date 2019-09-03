特朗普要求美企撤離中國　多間企業卻加大在華投資

中國於8月23日宣布，對750億美元美國商品加徵關稅後，美國總統特朗普於《Twitter》上發出多條推出，指戍要進一步提高對中國商品加徵關稅的稅率；還要求在華經營的美國企業撤出中國、最好將業務搬回美國。

對於特朗普的這一要求，美國企業似乎不太想聽從他的號召。英國廣播公司（BBC）8月27日的報道中指出，根據美中貿易全國委員會發布的一項調查顯示，87%的美國企業2019年沒有搬遷或計劃將其任何業務遷出中國。97%在中國運營的美國企業表示，在華業務有利可圖，與前幾年的數據基本一致。

台灣《經濟日報》9月2日報道，在中國開設了首家門店的美國零售商開市客公司（Costco）引爆人潮成為話題，該公司表示2020年底到2021年初，要在上海開設第二家門市，希望能盡快開工建設。

福特汽車公司預計中國將在未來幾年成為其林肯系列汽車的最大市場；特斯拉公司正致力於在2019年底前讓其上海工廠投產，使之成為中國首家外商獨資汽車工廠；陶氏化學2019年6月開始在中國打造新的矽樹脂工廠，以滿足中國對高性能材料日益增長的需求；星巴克正加大對中國零售咖啡市場的投資。

美國榮鼎咨詢公司的數據顯示，2019年上半年，美國企業在華投資68億美元，較過去兩年同期均值增長1.5%，逆勢上揚。

無論是中美兩國日益激烈的貿易戰，還是特朗普向美國企業發出的撤離中國的呼籲，都沒有影響到這一增長態勢。