日本企業為守財奴？　逾500萬億日圓現金放櫃桶底？

據統計，日本企業目前囤積現金總量達到506.4萬億日圓，超過大部分國家的GDP，創歷史新高。雖然對一些人來說，這是企業實力的證明，但更多人認為，這是在浪費機會。

《新浪財經》今日報道，自2013年3月以來，日本企業現金水平增長了兩倍多。儘管企業將這些現金視為抵禦困難時期的緩衝，但長期以來，這種政策一直令投資者不滿。投資者認為，企業管理層應該將資金用作投資，或者將現金返還給股東。

作為其最受稱讚的政策之一，安倍晉三對日本企業的治理結構進行了全面改革，試圖使企業更有成效地使用資金，而不是讓它們靜靜地躺在銀行賬戶。

批評者稱，日本企業在利用現金進行投資方面做得遠遠不夠，例如併購交易。數據顯示，2018年日本上市公司宣布的併購交易總額約為950億美元，較2017年的約2,150億美元下降一半以上。

對很多市場觀察人士來說，日企管理層的吝嗇做法並不令人意外。他們說，在上世紀90年代初資產價格暴跌時，多數公司開始採取保守策略。隨後的經濟停滯時期（被稱為「失去的十年」）中，破產的金融機構無法再向企業提供貸款。

30年後，日企高管仍希望獨立於債務融資之外。傑富瑞的Zuhair Khan表示：「他們的策略是持有大量現金，這讓你在進行收購時具有戰略靈活性，或者在困難時期提供緩衝，因為誰知道經濟什麼時候會變壞。」