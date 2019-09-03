【中午收市】港股曾失守25500點　中資電訊股及消費股表現曳

撰文：張偉倫
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港股仍欠方向，先低開後上揚再向下，更一度失守25500點，其中消費股及中資電訊股處於弱勢，拖累大市表現。
恒生指數收市報25601點，跌24點；國企指數收市報10043點，跌61點，成交額為334.45億元。
蒙牛跌3%為今早表現最差藍籌
內需消費股今早表現疲弱，蒙牛乳業（2319）跌3%，中午收市報30.3元，恒安國際（1044）跌0.5%，中午收市報51.4元，中國旺旺（0151）中午收市報6.06元，跌1.3%。康師傳控股（0322）則跑贏同業，中午收市報10.94元，升3.2%。
中資電訊股亦普遍向下，中國聯通（0762）跌1.4%，中午收市報7.74元，中國移動（0941）跌0.8%，中午收市報64.35元，中國電信（0728）跌1.1%，中午收市報3.49元。
油股方面，中國海洋石油（0883）跌1.6%，中午收市報11.38元，中國石油（0857）升0.3%，中午收市報3.9元，中國石化（0386）跌0.6%，中午收市報4.62元。
不過手機設備股卻上揚，舜宇光學（2382）升2.9%，中午收市報112.4元，瑞聲科技（2018）升1.6%，中午收市報34.55元，鴻騰（6088）升1.5%，中午收市報3.36元。