【收市總結】港股表現呆滯　成交額縮至不足640億元　教育股大挫

撰文：張偉倫
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港股今日表現呆滯，全日上下波幅略多於200點，反映出目前投資者仍未看通港股前景，不得不採取較保守的策略，亦促使大市成交額進一步縮減至不足640億元。
恒生指數收市報25527點，跌98點，國企指數收市報10035點，跌68點，成交額為638.15億元。
車股紛紛低收 吉利跌2.8%
汽車股今日表現疲弱，吉利汽車（0175）跌2.8%，收市報11.74元，長城汽車（2333）跌1.8%，收市報4.87元，華晨中國（1114）跌2.4%，收市報8.29元，比亞迪股份（1211）跌1.5%，收市報39元。
內需股亦處於弱勢，蒙牛乳業（2319）跌2.1%，收市報30.6元，恒安國際（1044）跌0.5%，收市報51.4元，中國旺旺（0151）跌1%，收市報6.08元。
中資電訊股悉數低收，中國聯通（0762）跌1.3%，收市報7.75元，中國移動（0941）跌0.2%，收市報64.75元，中國電信（0728）跌0.3%，收市報3.52元。
港鐵中電均反彈
內房股方面，中國海外發展（0688）跌1%，收市報24.55元，華潤置業（1109）跌1%，收市報31.25元，中國恒大（3333）跌0.6%，收市報16.42元。
教育股今日全面下跌，天立教育（1773）跌19.2%，收市報2.86元，楓葉教育（1317）跌11.6%，收市報2.37元，宇華教育（6169）跌9.3%，收市報4元，睿見教育（6068）跌18%，收市報3.09元。
不過昨日下跌的中電控股（0002）反彈，收市報78.85元，升0.6%，港鐵公司（0066）升1.1%，收市報44.5元。