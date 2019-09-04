【中午收市】港股半日升逾300點　曾破25900點　豬肉股彈升

港股暫時擺脫連日弱勢，在騰訊控股（0700）及滙豐控股（0005）等三大重磅股帶動下，大市曾升逾400點，高見25951點，惟其後升幅收窄至略多於300點。
雖然今日三大重磅股為大市上升動力之源，但是豬肉股及教育股表現更突出。
恒生指數中午收市報25830點，升302點；國企指數收市報10149點，升113點，成交額為424.99億元。
萬洲半日升逾半成
豬肉股今早表現理想，萬洲半日升5.4%，中午收市報6.66元，中糧肉食（1610）升2.1%，中午收市報2.4元，惠生國際（1340）升14.7%，中午收市報0.117元。
教育股今日反彈，睿見教育（6068）中午收市報3.36元，升8.7%，楓葉教育（1317）升5.9%，中午收市報2.51元，新高教集團（2001）升6.3%，中午收市報3.55元。
大市今日上揚，與三大重磅股轉強有關，騰訊控股（0700）升1.8%，中午收市報335.2元，滙豐控股（0005）升1.3%，中午收市報56.7元，友邦保險（1299）升1.1%，中午收市報75.8元。
地產股亦上揚，長實集團（1113）升2.8%，中午收市報53.2元，九龍倉集團（1997）升2.8%，中午收市報42.45元，新世界發展（0017）升2.7%，中午收市報9.89元。
萬洲半日升逾半成
豬肉股今早表現理想，萬洲半日升5.4%，中午收市報6.66元，中糧肉食（1610）升2.1%，中午收市報2.4元，惠生國際（1340）升14.7%，中午收市報0.117元。
教育股今日反彈，睿見教育（6068）中午收市報3.36元，升8.7%，楓葉教育（1317）升5.9%，中午收市報2.51元，新高教集團（2001）升6.3%，中午收市報3.55元。
大市今日上揚，與三大重磅股轉強有關，騰訊控股（0700）升1.8%，中午收市報335.2元，滙豐控股（0005）升1.3%，中午收市報56.7元，友邦保險（1299）升1.1%，中午收市報75.8元。
地產股亦上揚，長實集團（1113）升2.8%，中午收市報53.2元，九龍倉集團（1997）升2.8%，中午收市報42.45元，新世界發展（0017）升2.7%，中午收市報9.89元。