內媒﹕中國三大房企集體減員？　與銷售轉慢有關？

無論是市場壓力驅使，還是行業變化使然，中國房地產企業人員的“減法”這道題已經非做不可。半年時間萬科企業（2202）房地產開發系統的員工數量已經減少了近600人。

《經濟觀察報》今日報道，裁減人員並非萬科上半年獨有變化。TOP3房企中，碧桂園（2007）和中國恒大（3333）的員工人數也出現了不同程度的下降。

與減員減薪相應的表現是，從中期業績來看，萬科、碧桂園銷售增速下降已成事實。

萬科、碧桂園、恒大發佈2019年中期業績報告後，從業人員敏銳地捕捉到，在同樣的時間段，三大地產巨頭人事指標不約而同呈現下降態勢。

與萬科有所不同，碧桂園與恒大均明確否認了“人員減少”的說法。碧桂園總裁莫斌稱，人員數量變動主要是公司對人員結構進行優化。優化過程中，碧桂園安排了一些績效考核，相關同事有進有出。

下半年中國房地產市場開始降溫。（新華社）

新產業人手增加

比如碧桂園的新業務板塊機器人，上半年就補充了1,600多個科研人員以及2,500多個從業人員，總計增加員工數超過4,000人。

恒大同樣選擇在新業務的人員搭配上發力。從3月底開始，恒大從全集團在冊員工中轉移了將近2,000人進入新能源汽車板塊旗下的三個集團。恒大集團總裁夏海鈞指出，恒大的總人數並沒有減少，只是為了發展新產業，進行了產業之間的人員調整。



“新能源汽車板塊現在被劃歸到另一上市平臺恒大健康裡，這兩個平臺一進一出的人員數量基本相當。”一名恒大內部員工透露，至於恒大轉移後的這部分人員空缺，將會通過今年校招進行補充。

恒大健康（0708）中期業績報告披露，截至6月底，公司共聘有8,277名雇員，相比去年底增加了6,115人。

“隨著房地產調控的深化和持續，開發商的日子越來越不好過。大家對於未來的共同判斷是，調控是一個長期政策而非短期的事，在尚未看到調控放鬆跡象的時候，房企普遍對未來預期比較保守。”一位元業內人士說，這種情況下，肯定要優化團隊。