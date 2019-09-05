多層利好推動美股全線收高　道指漲230點

國際地緣政治形勢趨於緩和，提振了風險投資興趣。美股週三（9月4日）收高，投資者繼續關注經濟數據與美聯儲官員講話。

美股收盤，道指上漲237.45點，或0.91%，報26355.47點；標普500指數漲31.51點，或1.08%，報2937.78點；納指漲102.72點，或1.30%，報7976.88點。

美國國債收益率倒掛現象暫告消失，推動美國銀行（BAC）、花旗集團（C）及JP摩根大通（JPM）等銀行股普遍攀升。

道指收盤上漲超過230點，英特爾（INTC）、聯合技術（UTX）、耐克（NKE）、雪佛龍（CVX）、旅行者財產險集團（TRV）、卡特彼勒（CAT）、 思科系統（CSCO）、IBM（IBM）等領漲。

科技股多數收漲，AMD漲0.16%，美光科技漲4.1%，英偉達漲2.8%，高通漲2.6%，Facebook漲2.6%，谷歌母公司Alphabet漲1.1%，亞馬遜漲0.6%，優步漲4.2%，微軟漲1.1%，特斯拉跌1.9%。

消息方面，英國脫歐風險降低，提振了市場信心。英國下議院議員開始就阻止無協議脫歐的法案進行辯論。隔夜，英國議會讓首相約翰遜遭遇挫敗，以328對301票通過了由反對黨和保守黨倒戈議員提出的防止約翰遜無協議脫歐的動議，促使他宣佈將立即推動提前大選。

意大利政局逐漸明朗。意大利候任政府總理孔特（Giuseppe Conte）9月4日向總統提交內閣部長名單，標誌著五星運動與民主黨成功組建聯合政府。當天，孔特與總統會談後公佈了新的內閣名單，表示將「以全體公民的利益為基礎」，創造「更加美好的意大利」。