瑞信料5G於明年下半年全面啟動　推動科技產品需求增加

瑞信亞洲科技研究主管Manish Nigam昨日（4日）於第20屆亞洲科技論壇上表示，從樂觀的角度來看，5G科技具有優良的發展前景，將在未來幾年推動科技產品整體需求增加，相信5G將比先前所預期的更快推出。進入2020年後，預計目前的不確定因素將會逐步減少，同時，5G也將在2020年下半年開始全面啟動，屆時亞洲科技類股將迎來反彈，按年成長可達到20%左右。

瑞信：5G手機生態圈已基本準備就緒

他又表示，未來12個月內，全球多個市場將啟動5G服務，其中最引人關注的即為中國市場，預計將於2019年10月起啟動5G商用。加拿大、法國、香港、日本等其他主要市場，也將在2020年陸續推出5G服務，屆時將帶動5G裝置需求顯著成長。

Nigam提到，經過今年的預熱，有鑑於5G將在更多城市推出，並且裝置類型更加多元，相信5G裝置出貨量將迎來全面成長。隨著5G時代的真正到來，調整全球智慧型手機的預測，對2020年5G裝置出貨量將達到1.58億台的預估更加明確，但手機模型和服務推出的確實時間可能會有較大變數。相信5G的推出將開啟全新一輪的換機周期，促使現有4G用戶最終將智慧型手機升級換代。這將可能推動未來幾年智慧型手機的整體年成長率提高3至4%。