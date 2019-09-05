【中午收市】港股動力轉弱　半日升101點

港府昨日正式宣布撤回「逃犯條例」修訂，成為大市勁升近千點的動力，不過今早大市動力明顯減弱，縱使有中美雙方將於下月初重啟貿易談判﹑特首林鄭月娥再就撤回「逃犯條例」作解畫，以及內地釋出再有機會放水的信號，今早升幅不足200點。

恒生指數中午收市報26624點，升101點；國企指數中午收市報10431點，升143點，成交額為405.84億元。

隨著中美雙方即將重啟談判，手機設備股今早普遍上揚，瑞聲科技（2018）升4.3%，中午收市報36.4元，舜宇光學（2382）升3.7%，中午收市報114.8元，鴻騰（6088）升4.2%，中午收市報3.5元。

內地再有機會放水，中資金融股普遍上揚，中國銀行（3988）升1.6%，中午收市報3.09元，建設銀行（0939）升2.2%，中午收市報6.02元，中國人壽（2628）升1.8%，中午收市報19.02元。

藥股亦獲追捧，中國生物製藥（1177）升2.7%，中午收市報12元，石藥集團（1093）升2.2%，中午收市報16.5元。

隨著中美雙方即將重啟談判，手機設備股今早普遍上揚，瑞聲科技（2018）升4.3%，中午收市報36.4元，舜宇光學（2382）升3.7%，中午收市報114.8元，鴻騰（6088）升4.2%，中午收市報3.5元。

內地再有機會放水，中資金融股普遍上揚，中國銀行（3988）升1.6%，中午收市報3.09元，建設銀行（0939）升2.2%，中午收市報6.02元，中國人壽（2628）升1.8%，中午收市報19.02元。

藥股亦獲追捧，中國生物製藥（1177）升2.7%，中午收市報12元，石藥集團（1093）升2.2%，中午收市報16.5元。

手機設備股上揚

隨著中美雙方即將重啟談判，手機設備股今早普遍上揚，瑞聲科技（2018）升4.3%，中午收市報36.4元，舜宇光學（2382）升3.7%，中午收市報114.8元，鴻騰（6088）升4.2%，中午收市報3.5元。

內地再有機會放水，中資金融股普遍上揚，中國銀行（3988）升1.6%，中午收市報3.09元，建設銀行（0939）升2.2%，中午收市報6.02元，中國人壽（2628）升1.8%，中午收市報19.02元。

藥股亦獲追捧，中國生物製藥（1177）升2.7%，中午收市報12元，石藥集團（1093）升2.2%，中午收市報16.5元。

地產股今早下跌

不過昨日勁升的地產股紛紛下跌，新鴻基地產（0016）跌2.9%，中午收市報115.1元，九龍倉置業（1997）跌2.8%，中午收市報45元。

零售股亦向下，莎莎國際（0178）跌6.3%，中午收市報1.78元，周大福（1929）跌0.6%，中午收市報7.17元。