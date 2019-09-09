【中午收市】人行再降準　曾帶動港股突26800點　惟得而復失

人民銀行於上周五如市場人士預期，宣布下調存款準備金率0.5個百分點，並將於下周一（16日）生效。消息曾刺激今早大市曾升至26807點，惟升幅未能擴大之餘，更掉頭向下，低見26609點，半日跌21點。
恒生指數中午收市報26669點，跌21點；國企指數中午收市報10425點，跌5點，成交額為406.29億元。
五大內銀股均上揚
人行再降準帶動內銀股上揚，建設銀行（0939）中午報6.07元，升0.7%，中國銀行（3988）升0.3%，中午收市報3.1元，農業銀行（1288）升0.3%，中午收市報3.09元，工商銀行（1398）升0.4%，交通銀行（3328）升0.8%，中午收市報5.34元。
內險股表現則較失色，中國人壽（2628）跌0.1%，中午收市報19元，中國平安（2318）升0.1%，中午收市報93.9元，中國人保（1339）跌0.3%，中午收市報3.22元。
汽車股今日獲投資者追捧，吉利汽車（0175）升4.1%，中午收市報13.28元，長城汽車（2333）升1.9%，中午收市報5.41元，華晨中國（1114）升2.6%，中午收市報8.76元。
五大內銀股均上揚
人行再降準帶動內銀股上揚，建設銀行（0939）中午報6.07元，升0.7%，中國銀行（3988）升0.3%，中午收市報3.1元，農業銀行（1288）升0.3%，中午收市報3.09元，工商銀行（1398）升0.4%，交通銀行（3328）升0.8%，中午收市報5.34元。
內險股表現則較失色，中國人壽（2628）跌0.1%，中午收市報19元，中國平安（2318）升0.1%，中午收市報93.9元，中國人保（1339）跌0.3%，中午收市報3.22元。
汽車股今日獲投資者追捧，吉利汽車（0175）升4.1%，中午收市報13.28元，長城汽車（2333）升1.9%，中午收市報5.41元，華晨中國（1114）升2.6%，中午收市報8.76元。
成上海港股通名單 奧園半日跌3.4%
內房股今早偏軟，中國恒大（3333）跌1%，中午收市報17.04元，碧桂園（2007）跌1%，中午收市報10.26元，至於從今日起獲納入上海港股通的中國奧園（3883）跌3.4%，中午收市報9.31元。