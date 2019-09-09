里昂料香港明年經濟增長放緩至0.5%　對前景充滿信心屬「天真」

本港示威活動仍然未見緩和，里昂首席經濟師斐思偉（Eric Fishwick）指，香港近日發生的示威活動，與2014年的佔領運動不同，被內地傳媒廣泛報道，相信會大大影響香港對內地的服務出口，明年相關服務出口數字將是關鍵。

他料，香港今年經濟增長將放緩至0.7%，明年進一步放緩至0.5%，並預料明年上半年固定資本形成將有雙位數跌幅，市民外出用餐意欲及家庭消費開支減少，飲食業會持續疲弱至明年，形容「若任何人表示對本港經濟前景充滿信心，是天真的想法」。

至於內地方面，斐思偉指，環球貿易收縮，預期今年內地經濟增長放緩至6.3%，明年將降至6%，到2021年則估計為5.5%至6%，他認為內地未能「保6」亦沒有問題，惟現時勞動力人口老化，如要維持6%以上增長，或要面對勞動力短缺和資產價格上升等問題，他料政府未來3至4個月，將再推出貨幣寬鬆政策。

里昂又預期，美國經濟增長今年放緩至2.2%，2020年再跌至1%，到2021年回復至2.2%增長。斐思偉指，市場較多關注美國負債重，但比較過往經濟周期，企業財務狀況依然強勁，相信經濟輕微衰退的情況將較為短暫，一旦經濟放緩，聯儲局將採取積極減息政策，料聯邦基金利率將由目前的2.13厘，降至明年底估計為0.63厘，並維持至2021年。