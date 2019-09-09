【收市總結】人行再降準　投資者未見興奮　港股高開低走

人民銀行於上周五宣布從下周一（16日）起全面下調存款金率0.5個百分點，城市商業銀行更在下月及11月，額外合共下調存款準備金率1個百分點。雖然人行再次出招，但是對港股並無產生較明顯刺激作用，大市曾高見26807點，其後掉頭向下，低見26609點，最終跌不足10點收市。
恒生指數收市報26681點，跌9點；國企指數收市報10417點，跌14點，成交額為724億元。
內銀上揚 A股升無助內險表現
人行宣布再降準的消息，未見對內銀股產生太大刺激作用，工商銀行（1398）升0.2%，收市報5.19元，建設銀行（0939）無升跌，收市報6.03元，中國銀行（3988）無升跌，收市報3.09元，交通銀行（3328）升0.6%，收市報5.33元。
雖然A股今日上揚，但是內險股表現平平，中國人壽（2628）跌0.3%，收市報18.96元，中國平安（2318）跌0.3%，收市報93.5元，新華保險（1336）升0.5%，收市報33.15元。
汽車股今日普遍上揚，吉利汽車（0175）升5.2%，收市報13.42元，長城汽車（2333）升1.3%，收市報5.38元，華晨中國（1114）升3.4%，收市報8.83元。
內銀上揚 A股升無助內險表現
人行宣布再降準的消息，未見對內銀股產生太大刺激作用，工商銀行（1398）升0.2%，收市報5.19元，建設銀行（0939）無升跌，收市報6.03元，中國銀行（3988）無升跌，收市報3.09元，交通銀行（3328）升0.6%，收市報5.33元。
雖然A股今日上揚，但是內險股表現平平，中國人壽（2628）跌0.3%，收市報18.96元，中國平安（2318）跌0.3%，收市報93.5元，新華保險（1336）升0.5%，收市報33.15元。
汽車股今日普遍上揚，吉利汽車（0175）升5.2%，收市報13.42元，長城汽車（2333）升1.3%，收市報5.38元，華晨中國（1114）升3.4%，收市報8.83元。
友邦逆市高收 曾貼近80元
油股亦逆市上揚，中國石油（0857）升3.3%，收市報4.12元，中國石化（0386）升0.9%，中國海洋石油（0883）升0.2%，收市報12.02元。
重磅股方面，騰訊控股（0700）跌0.3%，收市報342.4元，滙豐控股（0005）升0.5%，收市報58.2元，友邦保險（1299）曾貼近80元，收市報79.7元，升0.4%。
友邦逆市高收 曾貼近80元
油股亦逆市上揚，中國石油（0857）升3.3%，收市報4.12元，中國石化（0386）升0.9%，中國海洋石油（0883）升0.2%，收市報12.02元。
重磅股方面，騰訊控股（0700）跌0.3%，收市報342.4元，滙豐控股（0005）升0.5%，收市報58.2元，友邦保險（1299）曾貼近80元，收市報79.7元，升0.4%。