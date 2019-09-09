中國市場吸引力何在？　國際輿論給出答案

西班牙《世界報》指出，中國政府一直致力於促進從出口型經濟模式向由內需支撐的經濟模式轉型。「中國希望通過貫徹實施《意見》，推動流通創新發展，優化消費環境，促進商業繁榮，激發國內消費潛力，更好地滿足民眾的消費需求。」資本的靈敏嗅覺，從來都是跟著市場「用腳投票」。

針對美國零售巨頭Costco首家中國大陸門店的開業盛況，《日本經濟新聞》網稱其「正用新的方法來測試中國的零售胃口 」。該報道還指出，按照市場分析人士的說法，近年來消費在中國經濟增長中始終發揮著「定海神針」的作用。

《紐約時報》認為，目前來看，美國企業與中國緊密交織在一起，割斷這種聯繫將給全球經濟帶來混亂甚至是破壞。中國已經是世界上1/4製成品的生產國。這種情況無法取代。「中國是生產各種商品最高效的地方。它建立了由小型工廠構成的龐大網路，為大型工廠提供必要的零部件。它擁有數億知道如何在流水線上工作的勞動力，有快速的火車、通暢的公路和高效的港口，可以妥善地把貨物從工廠運到世界各地。」

《拉美社》關注到，中國東部沿海城市上海正尋求鞏固其國際商業中心城市的地位，當地政府近日推出了一系列旨在吸引高品質外資企業的政策。希望“吸引更多企業入駐，特別是科技企業以及企業研發中心等機構”

據《美通社》此前報道，正致力於振興和發展的中國東北城市瀋陽近年來採取了一系列措施，旨在提高和改善當地的政務管理與服務水準，成為具有一流營商環境的城市。具體措施包括：推動政務事項標準化，實現政務服務平臺升級，推動政務服務機制化等。