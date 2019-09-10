亞洲前二十大富裕家族　香港佔六席　呢個家族為香港之最

亞洲地區前20大富裕家族的身家總和已經超過了4,500億美元。

彭博的家族財富分類排除了「富一代」的財富——例如阿里巴巴集團馬雲的財富，以及掌握在單一繼承人手中的財富。所以該名單上沒有來自中國內地的家族。

榜單首位是來自印度的「信實工業（Reliance Industries）」，財富為504億美元。報道稱，穆凱什（Mukesh）和阿尼爾（Anil）的父親迪魯拜·安巴尼（Dhirubhai Ambani）創立信實工業的前身公司。2002年，迪魯拜去世，未立遺囑，其遺孀為兒子們釐清了家族財產的歸屬。現在，穆凱什掌管着這家總部位於孟買的企業集團，該集團擁有全球最大的煉油廠。

第二名是香港新鴻基地產（0016）的郭氏家族，擁有380億美元財富。

此外，榜單中自來香港的富裕家族包括：列第十位為中電（0002）的嘉道理家族，擁有185億美元；第十位的周大福鄭氏家族，擁有182億美元；第14位的包氏家族，擁有環球航運集團及會德豐，財富達167億美元；澳門賭王何鴻燊家族列第17位，掌控澳博控股（0880）等，財富達149億美元；李錦記李氏家族列第19位，財富為147億美元。