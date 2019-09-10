【收市總結】中資電訊股悶市跑出　聯通彈升5%　港股卻原地踏步

港股今日繼續欠缺明確方向，只在26600至26900點之間上落，同時成交額縮減至不足800億元，反映出投資者目前似乎靜待突破。不過今日中資電訊股卻在悶市中跑出，中國聯通（0762）升5%，為表現最佳的藍籌股。

恒生指數收市報26683點，升2點；國企指數收市報10403點，跌15點，成交額為752.38億元。

三桶油均上揚 中石油升2.1%

中資電訊股今日跑出，特別是聯通，升幅近5%，收市報8.44元。聯通上揚與中國電信（0728）合作發展5G有關，而作為合作伙伴的中電信則升4.7%，收市報3.76元。至於同業的中國移動（0941）升0.3%，收市報66.2元。

不過電訊設備股卻表現疲弱，中國鐵塔（0788）跌3.2%，收市報1.84元，中興通訊（0762）跌1.7%，收市報23.1元，舜宇光學（2382）跌2.5%，收市報114.6元，瑞聲科技（2018）跌2.4%，收市報39.4元，鴻騰（6088）跌3.9%，收市報3.43元。

三桶油今日亦高收，中國石油（0857）升2.1%，收市報4.21元，中國石化（0386）同樣升2.1%，收市報4.78元。

地產股亦普遍上揚，信和置業（0083）升1%，收市報11.72元，新世界發展(0017）升0.6%，收市報10.18元。

港交所跌1.7% 累及大市表現

不過重磅股騰訊控股（0700）低收，導致大市無法更上一屠樓，收市報340.2元，跌0.6%，另一大藍籌香港交易所（0388）跌1.7%，收市報245.2元。