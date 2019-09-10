經濟下行風險大　Microsoft指港企賴以科技化自救

近三個月本港示威活動不斷，不少數據均指出已對各行各業造成影響，未來香港經濟增長放緩機會大。Microsoft微軟周二（10日）舉行發布會，探討行業間如何利用科技化及人工智能（AI）提高業務質素，同時又剖析近日市況下港企如何自救。

Microsoft香港合作夥伴暨商務事業部總監張苑瑩（Cally）表示，過去數月與不同客戶、合作夥伴及政府官員會談，不約而同發現，三者機構都因近日活動而受到影響，如員工上班過程受阻，未能回到公司，從而影響運作。

為確保營運及維繫國際合作伙伴關係，不少企業皆向Microsoft查詢，了解將公司資料配合Microsoft雲端寄存應用的可行性。即使員工未能抵達公司，亦可存取雲端資料、在家工作。同時公司又大力推廣早前推出的Dynamics 365系統，以令員工可在家中進行會議或整理客戶數據。

港企冀科技化尋出路

一旦經濟下行，首當其衝必然是零售及餐飲業。早於一個月前，Microsoft舉行Smart Retail活動，反應較預期熱烈，不少零售及餐飲業均有出席，望以科技走出行業困境。Cally指：「當香港人遇有困難會構思出路，而非坐以待斃。」有見及此，她亦向美國總公司提出增撥資源，協助本港中小企科技化及運用人工智能(AI)營商。

Microsoft業務穩步上揚

自六月初，本港經濟不穩因素上升，Cally表示公司業務未受影響，反而有上升趨勢。自本港社會運動發生，更多企業深明科技化之重要性，如員工未能抵達辦公室，都可以科技確保業務營運，同時又更著重網絡安全。她續指，不少公司正構思削減成本開支，惟仍增加網絡安全開支，故Microsoft業務仍穩步上揚。而公司每年亦花費超過十億美元於網絡安全支出，現時亦有超過3,500名科技專才，每日監控約一兆個網絡安全活動。