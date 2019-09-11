王美鳳﹕若市場風險無大增　料大行調整按息行動告一段落

再有銀行宣布調整按揭利率，滙豐銀行宣布將按揭利率的封頂利率，上調至最優惠利率（P）減2.5厘，最新封頂利率為2.625厘，上調幅度為0.15厘。對於銀行再次上調按息，中原按揭董事總經理王美鳳回應指，本港拆息持續處於較以往偏高水平，一個月拆息仍接近2厘上落徘徊，持續地相對年初上升明顯幅度；加上最近定存競爭加劇、港元貸存比率維持高水平，反映銀行資金成本未見回落，再加上美國已啟動減息，銀行基本上不會加P，故選擇再次調整按息，決心進一步改善按揭業務利潤及息差，及扭轉以往按揭利潤微薄之局面。

王美鳳指出，是次大型銀行調整按揭優惠具指標性作用，預料將有銀行逐步跟隨調整，但實際調整視乎銀行的資金成本及樓按積極性，相信銀行之間調整按揭息率之步伐及幅度不一，按揭息率及優惠將出現較參差的情況，短期內銀行之間新造按揭息差可達0.15%至0.25%。

王美鳳相信，是次大型銀行調整按揭息率及優惠並非收緊按揭，相信銀行對於樓按取態仍然正面，調整後按息仍處低水平，對樓市影響不大。以貸款額100萬元、年期30年計，實際按息由2.475%增至2.625%的話，每月供款僅增加79元或2%，對供款負擔影響輕微。

若市場風險沒有大增，相信年內大行調整按息行動已告一段落，加上美國年內有機會再減息，按息大致上將維持約2.5厘至2.625厘低水平。