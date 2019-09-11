港交所提出與倫敦交易所合併　作價296億英鎊溢價逾兩成

香港交易所（0388）擬與倫敦交易所合併，以2,045便士加2.495股新股，換取1股倫交所股票，即等同以每股8,361便士作價向倫交所提出收購。

作價反映倫交所的已發行及將發行股本價值為296億英鎊，企業價值為316億英鎊。作價較倫交所於9月10日收市6,804便士，有22.9%溢價，亦為倫交所去年除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）的30.2倍。

受消息刺激，倫交所股價今日曾大升15%，其後升幅收窄，最新報7,244便士，升6.5%。

另外，港交所計劃，在完成該建議交易時，將港交所的股份在倫交所第二上市，以顯示交易所對英國的信心。倫交所管理團隊將繼續營運倫交所業務，及參與港交所的管理。有關合併後的未來管治架構，港交所已開始與監管機構展開對話，期望與倫交所和所有相關監管當局就此交易進行詳細討論。

港交所行政總裁李小加發表網誌，指出今次收購不僅體現了港交所20多年來發展歷史上再一次踏上國際收購征途的巨大決心，更是香港國際金融中心不斷深化提升連接東西方橋樑作用的標誌性舉措。

港交所就可能作出的要約發出公告。

港交所：合併建全球市場互聯互通平台

港交所在公告指，其與倫交所均為全球最重要市場的金融基礎設施，強強聯手可以釋放獨特潛力、發掘商機，推動全球資本和數據流動。合併有利提升各自業務、推動跨市場及跨地域的創新，及向市場參與者及投資者提供一個前所未有的全球市場互聯互通平台。

公告又指，建議交易將會創造一個全球佈局、世界領先的跨資產類別金融基礎設施集團，連接西方成熟的金融市場及東方新興的金融市場，尤其是中國市場，更好地應對不斷變化的全球宏觀經濟環境；幫助英國在中國市場國際化和人民幣成為全球主要儲備貨幣的進程中捕捉新機遇，鞏固倫敦作為全球領先離岸美元及離岸人民幣中心的地位；強化香港作為連接中國、亞洲與世界的橋樑角色。

建議交易並將結合倫交所的全球數據資源、分析能力、分銷渠道和港交所與全球數碼化水平最高的新興經濟體、中國的連繫，為全球投資者提供獨一無二和高價值的數據產品和服務；方便企業更容易於倫敦、香港、米蘭及中國內地市 場透過首次公開招股及二級集資市場進行全球融資；在股票、定息、貨幣、大宗商品及衍生工具產品方面提供創新機遇，提升於國內、區內以至全球的競爭力；在多個市場及平台應用領先科技；及提高倫敦及香港市場的透明度、韌性及抗風險能力。