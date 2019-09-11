中國房企9月旺季促銷　個別新盤售價每平方米劈萬元人民幣

中國一些房企趁著傳統“金九銀十”銷售旺季到來，希望通過降價跑量的方式快速回籠資金。從北京地區看，多個大、中型開發商樓盤推出力度不等的優惠活動。

《中國證券報》今日報道，一年一度的樓市旺季來臨，廣州、武漢等地也不斷出現開發商打折促銷的情況。近日，中國房地產龍頭企業恒大發起的“金九銀十”國慶購房優惠活動並非個案。



其中，一龍頭房企的某高端住宅項目每平方米降價最高近萬元（人民幣下同），總價降110萬元左右。該樓盤售樓經理介紹,“對外報價每平方米7.5萬元的精裝房，可根據客戶購房實際情況賣到每平方米6.8萬元以下。交付裝修標準每平方米1萬元左右，降價後已接近成本價。”對於降價的原因，該經理直言眼下行情低迷，想通過降價加速回款。



諸葛找房研究院分析，近幾個月樓市成交冷淡是促使開發商降價的直接原因。在融資難度加大的背景下，房企資金壓力進一步凸顯。一些房企趁著傳統“金九銀十”銷售旺季的到來，希望通過降價跑量的方式快速回籠資金。



從目前情況看，推出的樓盤優惠活動大多與首付到賬情況掛鉤，到款越快折扣力度越大，但優惠基本保持在房屋總價基礎上減3萬至10萬元之間。北京地區直降百萬元的情況較為少見，上述案例屬於房企和仲介機構聯手推出的促銷活動，活動週期較短。

中國樓市下半年開始降溫。（新華社）

成交面積按年跌3%

除北京地區外，近期廣州、合肥、鄭州、武漢等地也有一手房價格下調的現象。據諸葛找房統計，降價區域大體可分為兩類，一是大中城市的郊區，如北京的通州、順義、昌平、大興，上海的奉賢等。二是三四線城市，如淮安、黃岡、張家港等。由於大城市中心城區供地有限，新房供應集中郊區，降價空間相對大。三四線城市受棚改弱化及供應高峰的影響，市場走弱，局部地區量價齊跌。



降價現象增多的背後是成交量下降。易居房地產研究院近日發佈的報告顯示，8月份，其監測的40個典型城市新建商品住宅成交面積按月下降9%，按年下降3%。



中國指數研究院表示，受行業政策收緊、房貸利率上浮、需求透支等諸多因素影響，現階段房地產市場觀望情緒濃厚，促銷搶收策略成效尚不明顯，市場下行壓力仍較大，成交大幅增長的可能性不大