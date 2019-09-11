努欽：在執行領域與中國達成概念性共識

隨著中美新一輪貿易磋商時間的臨近，一些積極的信號正在出現。但是雙方又對達成協議的預期沒有像5月份之前那麼明顯。

《美國之音》今日報道，美國財政部長努姆欽（Steven Mnuchin）於周一表示，美國在如果達成協議如何執行的問題上與中國達成了“概念性”共識，強調貿易談判已取得積極進展。



“我認為，我們至少在執行領域達成了概念性共識，”姆努欽對《霍士新聞》。



隨著中美貿易談判在未來幾周展開，姆努欽表示，美國官員仍然希望與北京方面“達成一項好協定。”



中國副部長級別的官員將于9月中旬到訪華盛頓，隨後中國國務院副總理劉鶴、姆努欽和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將於10月初在華盛頓會晤。



“我們準備談判。如果我們能達成一筆好交易，一筆對我們有利的交易，我們就會簽字，如果沒有，總統完全可以繼續徵收關稅，”姆努欽說。

努欽對即將進行的中美貿易磋商釋放積極信號。（Reuters）

美國政府再次對中國貨品加徵關稅

美國9月1日對價值約1,120億美元的中國商品加徵了15%的關稅。特朗普（Donald Trump）政府還計畫於12月15日對另一批約1,600億美元的中國商品加征關稅。屆時，約99%的中國進口商品將被徵收額外關稅。



姆努欽否認貿易戰是導致美國經濟放緩的主要原因之一，他表示，“尚未看到任何與貿易戰有關的對美國經濟的影響，”並預計“今年將有一個非常強勁的結尾”。儘管“在某些情況下，企業遇到了困難”，但美國貿易代表萊特希澤“在逐案處理豁免上做得非常出色。”