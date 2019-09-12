中國服裝銷量一年減少178億件　消費理念轉變提升服裝價格

中國國家統計局數據顯示，自2017年第四季度起，服裝和布的銷售量同比均有不同程度下跌。其中服裝銷售量2018年是540.6億件，相較2017年的719.1億件下降了24.8%。

人們買衣服的確更少了。中國商業聯合會和中華全國商業信息中心發佈的中國市場商品銷售統計結果也顯示，2018年，全國重點大型零售企業服裝零售量累計下降4.2%，增速較2017年放緩8.4個百分點。主要品類中，除運動服零售量實現同比正增長外，其他品類服裝零售量均不及上年同期。

在整體消費支出中，人們用於服裝消費的比例也更低了。中國國家統計局數據顯示，2018年，全國居民人均衣著消費支出為1289元，同比增長4.1%，增速較上年同期加快1.2個百分點。而同期居民人均消費支出實際增長6.2%，生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健類支出增速更是明顯高於衣著消費支出。2018年，全國居民人均衣著支出在消費支出中的比重為6.5%，較上年下降0.3個百分點。

紡織業勞動成本的上昇也提高了服裝價格。（視覺中國）

值得關注的是，中華全國商業信息中心統計顯示，2018年，服裝消費價格累計上升1.4%，升幅略有加快。而就全國重點大型零售企業來說，價格上升更是服裝銷量下滑的主要原因。2018年，全國重點大型零售企業服裝單價累計上升5.3%，較2017年提升4.1個百分點。

另一方面，業內人士指出，時尚、快銷、個性等服飾消費觀念的流行，改變了整個服裝消費市場。以往常出「爆款」服裝，動輒幾萬件、幾十萬件的銷量，但今天的消費者不再願意與別人「撞衫」。新的消費理念迅速反饋到服裝企業，其生產模式由「大而全」變成「小而精」。服裝企業投入大量人力、財力在服裝設計、款式、面料等方面，很難像以前那樣大量投產來降低創新成本、擴大收益，單件服裝的銷售價格也就提高了。