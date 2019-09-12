【中午收市】港股高開低走　曾失27000點　港交所半日跌3.6%

港股今日高開低走。美國政府延遲原訂於下月1日對中國貨加徵的關稅，刺激美國股市高收，大市今早亦隨美股強勢而高開124點。可是大市升勢未能持續，掉頭向下，跌幅近200點，低見26967點，曾失守27000點。其中香港交易所（0388）表現疲弱，半日跌3.6%。

恒生指數中午收市報27118點，跌40點；國企指數中午收市報10595點，升30點，成交額為436.17億元。

銀行及地產股均回吐

港交所今早表現疲弱，為表現最差藍籌股，中午收市報237.2元。昨日港交所宣布以296億英鎊作價，收購倫敦證券交易所，可是投資者對消息反應欠佳，花旗最新發表的報告更唱淡港交所。

至於昨日上揚的銀行股，今早回吐，恒生銀行（0011）跌1.5%，中午收市報176.3元，母行滙豐控股（0005）曾失守60元，中午收市報60.2元，渣打集團（2888）跌2.6%，中午收市報65.2元。

地產股方面，恒基地產（0012）跌0.4%，中午收市報38.65元，收市後公布全年業績的新鴻基地產（0016），跌0.3%，中午收市報117.5元。

藥股及出口股逆市揚

美國延遲加徵部份中國貨關稅，貿易戰相關上揚，創科實業經（0669）升4.1%，中午收市報57.35元，萬洲國際（0288）升3.9%，中午收市報7.22元。此外藥股今早亦逆市上揚。