華為手握近2500億元人民幣現金　為何還要發債60億元人民幣？

9月11日消息稱，華為擬在境內首次發債募資60億，但事實上華為不差錢，那麼，華為發債60億背後有何“隱情”呢？有分析表示，華為有兩大目的。

《每日經濟新聞》今日報道，華為昨日披露的中期票據募集說明書顯示，公司正謀求首次在中國境內發行公募債券。華為本次共註冊兩期中期票據，各募集30億元（人民幣‧下同），將用於補充公司本部及下屬子公司營運資金。

華為在說明書中表示，此次中期票據發行是針對境內合格機構投資者，將按照面值發行，發行利率通過集中簿記建檔、集中配售方式確定。聯合資信評估有限公司將此次債券信評為信用評級為AAA/AAA。AAA意味著在金融機構眼中，華為償還債務的能力極強，基本不受不利經濟環境的影響，違約風險極低。

實際上，華為絕「不差錢」。資料顯示，截至2019年6月末，華為帳面現金2,497億元。在貨幣資金較為充裕的情況下，華為也通過理財產品進行了現金管理。截至2019年上半年末，華為投資的銀行理財和結構化存款達555億元，投資的貨幣基金和債券規模分別為143.90億元和11.24億元，總計超過700億元。

有日媒稱，華為危機感或已到頂點。（VCG）

此外，從華為官網披露的財務資料顯示，2015年至2018年，華為經營活動現金流分別為523億元、492.18億元、963.36億元和746.59億元。不過，2018年經營活動現金淨流量較2017年減少216.77億元，降幅為22.50%，主要因為2018年加大了研發投入，並且適當增加庫存。

從資產負債率來看，近三年及2019年上半年末，華為公司資產負債率分別為68.41%、65.24%、64.99%和65.21%，呈現小幅波動趨勢，相對穩定。

有分析表示，華為不差錢但發債的背後有兩大目的，一是打通融資管道，有備無患；二是展示肌肉，給利益相關者信心。