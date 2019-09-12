【收市總結】港交所大刁後腳軟　港股高開低收　曾失27000點　

港股今日高開低走。縱使今早大市曾隨美股上揚而高開逾百點，可是香港交易所（0388）在公布收購倫敦證券交易所消息後，表現疲弱，拖累大市由升轉跌，更曾跌穿27000點。

恒生指數收市報27087點，跌71點；國企指數收市報10592點，升27點，成交額為767.74億元。

地產股紛紛回吐 九置跌1.7%

金融股今日表現疲弱，港交所跌3.5%，為表現最差的藍籌股，收市報237.4元，兩大重磅股友邦保險（1299）及滙豐控股（0005）均低收，友邦失守80元，收市報79.2元，跌1.4%，滙豐控股（0005）則曾失守60元，跌0.8%，收市報60.25元。三隻金融股合共拖低大市93點。

地產股今日同樣受壓，九龍倉置業（1997）跌1.7%，收市報45.1元，恒基地產（0012）跌1.5%，收市報38.2元，領展房產基金（0823）跌1%，收市報89.1元。

不過中資保險股卻獲投資者追捧，中國平安（2318）升1.4%，收市報94.65元，中國人壽（2628）升1.5%，收市報19.7元，新華保險（1336）升0.3%，收市報34.2元。

出口股及醫藥股均上升，創科實業（0669）升4%，為今日表現最佳的藍籌股，收市報57.3元。

此外富智康集團（2038）在鴻海系創辦人而辭職而爆升，收市報1.18元，升14.5%。