西方資產指資金流入亞洲債市　區內政府債息率達五厘

中美貿易戰為市場帶來不穩定因素，更影響全球投資者及企業信心。各大央行為支持經濟保持增加，相繼推出刺激經濟措施。數據顯示，亞洲多國的刺激措施奏效，現正發揮作用並推動經濟穩健發展。投資者亦看好亞洲債券市場，單是中國﹑印度及印尼這三大市場，已吸引2,482億元（美元‧下同）資金；帶動亞洲市場債券在今年首7個月，錄得8%升幅。

截至今年4月24日，中國債券市場錄得1,524億元資金流入，印度及印尼市場則分別獲676億元及282億元資金流入。

三大因素利好亞債

西方資產管理交易員及投資組合分析師傅雲杰料，在政治環境穩定、通脹率低及減息情況下，未來將有大量資金流入亞洲債券市場，當中特別看好印度、印尼及中國債券。

他解釋，在亞洲市場中，南韓、台灣及新加坡受外圍經濟因素影響，估計今年增長放緩機會較大。相反，印度及印尼等亞洲新興市場經濟體，因市場規模較大，並擁有外匯儲備作為緩衝，對當地經濟增長有支持

現時不少外資流入中國債券市場，促使內地提高開放度，同時又具貨幣穩定作用。政治方面，東南亞國家包括兩印、泰國及菲律賓總統大選結束，相信未來幾年政治動盪機會較小。環球經濟保持增長，如歐洲經濟狀況有所改善、美國增長持續強勁，加上通脹率仍屬低水平。上述因素，都利好亞洲債券市場。

傅雲杰指出，中國經濟保持增長，吸引投資者將資金投放在內地債市。（視覺中國）

亞債首7個月升8%

傅雲杰表示，香港債券市場選擇不多，在他的投資組合當中，以亞洲當地債券市場為主導，當中有七成投資於亞洲政府相關債券，好處是可享穩定五厘息率，及受惠未來利息下調政策。今年首7個月，亞洲市場債券升8.08%，過往一年則升10.58%。他又提到，印尼及印度政策穩定及通脹率屬低水平，以致減息幅度較美國多，兩地債券較美元債券市場吸引。

事實上，亞洲貨幣有一定程度波幅，但由於息率較美元高，故足以抵消貨幣不穩帶來的損失。過去五年，亞洲債券總體回報超過40%，匯率僅跌約10%。此外，亞洲貨幣利息對沖， 亦可帶來額外收入，整體而言較美債吸引。