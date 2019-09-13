傳日央行正考慮低成本措施　以再拉低負利率水平

歐洲央行在昨日宣布重啟量化寬鬆計劃，並將利率水平進一步降至負0.5厘。歐央行舉措公布後，促使市場人士更關注日本央行在下周議息會議，會隨歐央行採取行動。據《路透》引述熟悉日本央行想法的消息人士指出，當局正研究一個成本較低﹑但可以將負利率水平進一步加深的方法，作為應對經濟放緩及全球風險加劇的主要措施。

消息人士指出，任何措施均可以與防止國債孳息曲線過於平坦的措施結合，因此長期及超長期國債孳息率過度下跌，將會蠶食金融機構的盈利水平。

傳央行偏向按兵不戶動

報道又指出，全球風險對日本經濟復甦構成威脅，市場人士預期，日本央行最快會初下周的議息會議內，對討論擴大刺激經濟措施採取更開放態度。

不過報道卻;引述消息人士指出，目前市況較平靜，除非美國聯儲局採取更大膽的寬鬆措施，以致日圓大幅上漲，否則當局會傾向按兵不動。

報道引述消息人士指出，無論日本央行採取任何行動，皆必須考慮可以採取哪些行動，及有關措施的副作用；又指出若下周日本央行不採取行動，未來數月便有機會出招。若措施目標是為了降低借貸成本以刺激經濟增長，將負利率水平進一步調低是最有可能的選項。惟央行決策人士擔心，將負利率水平進一步調低，將會拖低長期國債收益率，屆時將會對金融機構盈利能力產生負面影響。

《彭博》則引述消息人士指出，日本央行不會容許長期國債孳息率持續下滑，當10年期國債孳息率降至負0.3厘時，央行便有機會採取行為。例如透過縮減買債規模，以確保孳息率處於某一水平。

麻生太郎指出，日本政府暫無考慮新的刺激經濟措施。（視覺中國）

麻生﹕日本政府暫無意推更多措施

另一方面，財務大臣麻生太郎指出目前當局並無考慮推出更多措施，以刺激經濟增長，又指出當地經濟維持溫和增長及復甦，穩固的經濟基本面為國內需求提供支持。

對於歐洲央行重啟量化寬鬆，麻生太郎並無作出評論，並指出不會對日本央行的貨幣政策作出評論，因為貨幣政策由日本央行決定。