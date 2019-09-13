銀行公會稱業界調整按息做法健康　反映資金成本上漲

近期多間本地銀行相繼調高樓按封頂息率，銀行公會主席禤惠儀表示，本港資金成本有所上升，加上季結臨近，業界據此作輕微調整屬健康做法。

稱本港樓按市場競爭激烈

禤惠儀出席銀行公會例會後指，本港按揭市場競爭向來激烈，加上美國量化寬鬆造成的流動性充裕，令過去多年的按息水平偏低，惟近期本港資金成本有所上升，以及季結臨近，銀行因此作出相應調整，做法屬正常及健康。

政府今日將空置稅草案刊憲，計劃於下月立法會復會後審議。禤惠儀回應指，不會評論個別政策，但本港按揭市場壞賬比率偏低，加上業界審批貸款的取態一向審慎，相信即使樓價下行亦有充足抵禦能力。

料業界加存息為預留資金

除了樓按息率，最近多間本地銀行亦先後調高定存息率「吸水」。禤惠儀分析指，本港經濟下行壓力加劇，加上有報道指有大型新股將重啟上市計劃，令本地銀行於季結及年結臨近前爭取存款，以預留更多資金，情況不足為奇，於過去數季均有出現。

她續稱，雖然本港首批虛擬銀行即將面世，但銀行之間的競爭，更在於用戶體驗及數碼服務，存貸利率只是其中一個層面，而長遠而言更不能單靠價格競爭，相信對業界存貸息率影響不大。

對於本港經濟前景，禤惠儀指由於零售及旅遊業表現顯着下滑，相信年底前經濟下行風險會繼續升溫，預料貸款需求將會減弱，但全年銀行業貸款仍可錄得增長。她又指，雖然惠譽早前下調本港的信貸評級，惟本港經濟基礎穩健，而目前評級亦與英國、法國等大型經濟體相同，預料影響有限。