路透：中國8月資料全線走弱　料經濟在底位徘徊時間更長

最新出爐中國8月投資和消費資料遜於預期，尤其工業增速刷新17年半低點，甚至跌穿路透調查預估區間的下限。分析表示，中國經濟料在底部徘徊更長時間。

《路透》報道，結合連續兩個月負增長的PPI、以及處於低點的非食品物價，所有資料都指向需求不足是現在中國經濟面臨的主要問題。經濟資料全面走弱，解釋了近期金穩委、深改委等密集開會，專項債提前下發以及央行決定全面+定向降准的背後原因。分析人士預計未來逆週期調節力度會持續加碼，在基建托底投資和服務業維持平穩的支撐下，中國經濟並不會出現線性下滑，但會在底部徘徊更長一段時間。



而既然中國選擇了不會重走「大水漫灌」的老路，就意味著對經濟放緩的容忍度必須有所提高，要適應經濟長期中速增長的現實。「整體來看，經濟仍然處於主動去庫存階段。政策賦予穩增長更高的權重，但現有政策組合不足以對沖，仍需要逆週期政策發力來托底經濟。」聯訊證券宏觀分析師李奇霖、張德禮稱。



他們指出，8月生產和需求兩端的資料同步繼續轉弱，而且多數低於預期，經濟仍然處在主動去庫存階段，工業增速下滑主要是受採礦業拖累；製造業投資以及與之同步性很高的民間投資增速都出現下滑，反映了製造業企業對未來需求的預期偏謹慎。



中國國家統計局9月16日公佈，8月規模以上工業增加值同比增長4.4%，遠遜于路透調查預估中值5.2%，並跌穿了4.5-5.9%的路透調查預估區間，刷新2002年2月以來最低水準，當時為2.7%；上月為4.8%。衡量出口的前瞻指標，8月出口交貨值同比下降了4.3%。