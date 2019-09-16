【收市總結】三大重磅股均低收　港股全日跌逾200點

港股今日表現疲弱，在兩大重磅股騰訊控股（0700）及友邦保險（1299）向下，加上香港交易所（0388）收購倫敦證券交易所被拒，拖累大市曾跌穿27000點，其後失而復得。

恒生指數收市報27124點，跌228點；國企指數收市報10628點，跌60點，成交額為813.8億元。

騰訊及友邦均低收

港交所今日為市場人士焦點，與遭到倫交所拒絕對方的收購建議，及提出惡意收購機會增加。港交所收市報235元，跌2.4%。

騰訊及友邦低收，同樣不利大市表現，騰訊跌0.9%，收市報346.6元，友邦跌1.3%，收市報79.65元。

地產股方面，新世界發展（0017）跌2.9%，收市報10.14元，恒隆地產（0101）跌2.3%，收市報18.16元，新鴻基地產（0016）跌1.9%，收市報115元，九龍倉置業（0004）跌1.8%，收市報44.3元。

油價不利航空股表現

當股在油股彈升帶動而上揚，中國海洋石油（0883）升6.9%，收市報12.72元，中國石油（0857）升4.2%，收市報4.32元，中國石化（0386）升1.6%，收市報5.03元。

油價上揚不利航空股表現，國泰航空（0293）跌4%，收市報10.44元，南方航空（1055）跌3.9%，收市報4.94元。