大華銀行料人民幣兌美元　明年第三季貶至7.3

新加坡大華銀行發表的第四季度展望報告，進一步看貶人民幣，預測第四季兌美元匯價為7.20，2020年一至三季分別轉弱至7.25、7.30及7.30。

《路透》引述大華銀行報告稱，2019年第三季美中貿易關係急劇轉差，8月上旬及下旬，美國及中國分別宣佈將關稅措施升級，而美國8月5日正式將中國列為匯率操縱國，總統特朗普（Donald Trump）更要求美國企業尋找替代中國的其他選項。這些舉動顯示特朗普政府的強硬立場，並令美中貿易談判短期內的前景暗淡。雖然兩國將於下月初在華盛頓恢復談判，但料不大可能取得突破。

該行表示，自8月以來的連串負面發展，人民幣兌美元月內貶值達3.9%，為自1994年以來最大的月度跌幅。

此外，該行稍早將中國2020年GDP增長預測由原的6.2%下調至5.9%，對中國經濟轉弱的展望支持了其對人民幣走低的看法。整體而言，由於多項不利因素影響人民幣，該行相信美元兌人民幣未來在7.00以上交易將成為新常態，因此亦下調了未來四個季度人民幣匯價預測，並繼續建議投資者應對沖其美元風險。

美元展望方面，報告稱，自美中貿易摩擦去年中開始以來，美元相對G10國家及亞洲貨幣已升值了超過8%。該行此前已預測美聯儲今年底前將降息三次，因此美元強勢可能不會如之前般明顯。報告指，儘管美國財長努欽（Steven Mnuchin）表示財政部現時沒考慮作任何干預，但若美元進一步走強，其可能性就會提高。