美國再次對中企出手　今次是中車公司

《紐約時報》9月14日發表報導稱，美國會兩院很快將通過的國防授權法案包含一項條款，禁止美國機構使用聯邦撥款從中國國有或國有控股的公司購買地鐵列車。

《紐約時報》報道，美國議員擔憂中國中車（1766）公司的快速發展成為中國擴展經濟影響力的工具，還有一種擔憂認為，中國企業製造的列車會成為“中國監控美國人的工具”。中車美國公司表示，該公司是美國國內競爭者“虛假宣傳運動”的受害者。



《紐約時報》的記者參觀了中車在美國芝加哥的工廠。報導稱，該工廠創造了170個新的就業崗位，中車還從中國派遣專家到這裡。針對“間諜列車”的擔憂，中車芝加哥工廠的雇員不以為然，他們表示，沒有看到任何證據表明他們正在製造“間諜列車”。



該工廠負責在列車內部安裝線纜的電工佩里·諾布林說：“我沒見過任何秘密電線。在這個到處是手機和電腦的世界中，我認為有更容易獲取資訊的方法。”他對美國國會的立法行動表示擔心，“因為這是我的生計”。



中國中車美國分公司發言人戴夫·斯摩倫斯基表示，該公司受到了不公平的攻擊，一些美國公司試圖以國家安全為幌子，通過立法方式排擠競爭對手。他說，中車是一場由美國國內貨運列車公司資助的“耗資數百萬美元、侵略性的媒體虛假宣傳運動”的受害者。



《紐約時報》稱，美國政府對中車的擔憂和對中國電信設備商華為類似，都是基於對中國政府技術主導地位的擔憂。“迄今為止，沒有任何人在華為產品中找到一個‘後門’，但美國官員們稱，當發現它時，可能為時已晚。”報導稱，美國國會的這項法案不會影響中車先前在美國獲得的建造上千輛地鐵列車的合同，包括芝加哥地鐵的846輛列車訂單。但這將影響該公司獲得未來的合同。