WTO：全球服務貿易也將放緩　年初頭3個月按年增長為3.6%

到目前為止美中貿易戰的影響主要局限於製造業，但或許正在向服務貿易蔓延，分析表示，服務業發展的受挫料對美國經濟增長造成影響，因服務業在美國整體經濟活動中的佔比高達80%，超過歐盟的70%佔比。

《華爾街日報》9月17日報導，世界貿易組織（World Trade Organization, 簡稱WTO）16日推出了一個新的服務貿易指標，以突顯未來幾個月貿易量的變化。該指標6月降至98.4，長期平均值為100，去年同期該指標曾觸及近期高點103.1。

根據WTO，這表明「全球服務貿易失去動能」。不過跨境服務貿易的表現，仍較跨境商品貿易為佳。可是WTO表示，2019年前三個月服務貿易已大幅放緩，按年增長3.6%，2018年最後三個月增速為5.1%。

該指標所涵蓋的服務業包括了從航空旅行到資訊和通訊技術等各個領域。服務業的國際貿易額仍低於商品貿易，不過通訊技術的提升和數碼化發展，已經幫助服務業在過去10年間追趕上來。

在2018年，全球服務業貿易額總計達到3.1萬億元(美元‧下同)，較2008年的2.1萬億元實現大幅增長。同期，商品貿易額也從8.3萬億元增至10.8萬億元，增速慢於服務業。不過，服務業發展的受挫料對美國經濟增長造成影響，因服務業在美國整體經濟活動中的佔比高達80%，而在歐盟，相關佔比為70%。