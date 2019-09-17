【收市總結】中秋節後兩連跌　出口及汽車股夾擊　港股失26800點

撰文：張偉倫
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港股自中秋節後兩連跌，今早大市便失守27000點，並在出口股﹑汽車股及重磅股友邦保險（1299）拖累下，跌幅曾達430點，尾市跌幅收窄，惟仍未收復26800點。
恒生指數收市報26790點，跌334點；國企指數收市報10502點，跌126點，成交額為680.78億元。
創科及吉利均跌逾3%
出口股今日表現疲弱，創科實業（0669）跌3.5%，收市報55.7元，萬洲國際（0288）跌2.7%，收市報7.28元，申洲國際（2313）跌2.4%，收市報107.4元，偉易達（0303）跌1.4%，收市報70.2元。
汽車股亦處於弱勢，吉利汽車（0175）跌3.2%，收市報13.24元，長城汽車（2333）跌2.5%，收市報5.54元，東風集團（0489）跌1.8%，收市報8.25元。
地產股亦低收，恒隆地產（0101）跌2.4%，收市報17.74元，新鴻基地產（0016）跌1.4%，收市報113.9元，恒基地產（0012）跌1.2%，收市報37.9元。
港鐵評級展望遭下調
遭大行唱淡的濠賭股亦受壓，永利澳門（1128）跌1.9%，收市報16.28元，金沙中國（1928）跌1.1%，收市報37.6元，銀河娛樂（0027）跌1.8%，收市報51.8元。
港鐵公司（0066）今早在紅磡站發生出軌事件，收市報46.2元，跌1.3%。該公司六遭到穆迪將評級展望降至「負面」，目前評級仍為「Aa2」。