特朗普放寬監管　媒體：華爾街迎來重要勝利

知情人士稱，華爾街可能很快就會迎來特朗普時代最重要的勝利之一，因為監管機構正在考慮廢除一項迫使銀行必須為掉期交易留出數十億美元保證金的規定。

《財聯社》今日報導，這項受爭議的規定當初由奧巴馬（Barack Obama）政府批准，該規定要求銀行在與其附屬公司進行衍生品交易時必須提供數百億美元的保證金。行業說客長期以來一直認為，2010年通過的《多德-弗蘭克法案(Dodd-Frank Act)》中提出這一規定是障礙，該規定使得美國銀行在與海外對手的競爭中處於劣勢。

最新跡象表明，總統特朗普(Donald Trump)任命的監管機構高層，正在一點一點地放鬆2008年金融危機後對銀行的監管。監管機構已經在放寬壓力測試要求以及改革沃爾克法則兩方面取得了進展。沃爾克法則具有里程碑意義，該法則限制了銀行用自有資本在市場上進行危險押注。

據業內估計，2015年起實施的保證金規定已經凍結了394億美元。這促使高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和花旗集團(Citigroup Inc.)等主要掉期交易商將取消這一規定列為遊說重點。

另外，監管機構可能需要數月時間才能取消保證金要求。這是因為一旦FDIC和其他機構發佈了提案，公眾將有機會在最終規定出台之前提交意見。共和黨議員在該問題上支持銀行一方。一些眾議院民主黨人士也支持這一改革，他們在6月份給監管機構的一封信中稱，監管機構應該允許貸款人釋放「大量且還在增多的、無法使用的、被凍結的保證金」。