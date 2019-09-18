聯邦快遞下調2020財年業績預期　收市後時段股價插9%

美國聯邦快遞（FedEx）公佈公司季度業績，顯示第一財季盈利、營收均不及預期，且下調全年盈利指引，股價在盤後交易中重挫近10%。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，聯邦快遞股價於周二收市段交易時段下跌逾9%，此前該公司未能達到季度盈利預期，並下調了2020年的業績預期。

聯邦快遞第一財季經調整每股盈餘（EPS）3.05美元，不及市場預期3.15美元。第一財季營收170.5億美元，市場預期170.6億美元。

稱受到貿易緊張關係波及

聯邦快遞總裁兼首席執行官史密斯（Frederick W. Smith）稱，聯邦快遞的業績繼續受到不斷加劇的貿易緊張局勢以及政策不確定性推動的全球宏觀環境走弱的負面影響。

8月份，聯邦快遞失去了亞馬遜（Amazon）公司這個大客戶。8月7日，聯邦快遞表示，8月底與美國電商巨頭亞馬遜的合約期滿後，將不再續約，雙方在美國國內的陸運遞送合作關係宣告終止。

自5月份開始，聯邦快遞在中國市場接連出事，引發外界擔憂該公司可能會被中國列入「不可靠實體清單」，並導致聯邦快遞在華業務受損。

5月份，中國電信巨頭華為指控聯邦快遞將兩件原定送往華為亞洲辦公室的包裹轉送到美國 ，之後又發生聯邦快遞將一個含有華為手機的包裹「錯誤」退回事件。8月中旬，聯邦快遞因違法承運槍支案被中國福州警方立案調查，目前亦尚未結案。9月份又卷入向香港寄送管制刀具風波。

8月22日，中國商務部稱，將於近期公佈不可靠實體清單制度。不少觀察人士認為，聯邦快遞可能會成為第一家上榜不可靠實體清單的公司。