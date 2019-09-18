【中午收市】港股連跌兩日後喘定　走勢呈拉鋸半日波幅不足150點

港股經過連續兩日低收後，今日稍作喘定，只在窄幅上落，上下波幅不足150點。不過蘋果公司推出的新一代手機預訂情況理想，帶動手機設備股彈起，瑞聲科技（2018）升逾一成。惟油價回落，拖累三桶油向下。
恒生指數中午收市報26797點，升7點；國企指數中午收市報10509點，升7點，成交額為327.09億元。
瑞聲彈升一成為表現最佳藍籌
新一代iPhone銷量理想，帶動手機設備股上揚，瑞聲曾創1個月新高，中午收市報44.45元，升10.3%，高偉電子（1415）升9%，中午收市報1.33元，鴻騰（6088）升2.6%，中午收市報3.54元，舜宇光學（2382）升0.6%，中午收市報117.2元。
內地出招推動體育發展，李寧（2331）升3.8%，中午收市報23.35元，安踏體育（2020）今早曾創新高，中午收市報65.5元，升4.1%，特步國際（1368）升3.5%，中午收市報4.43元，361度（1361）升1.3%，中午收市報1.55元。
內房股亦獲投資者追捧，華潤置地（1109）升2.1%，中午收市報33.5元，中國海外發展（0688）升1.2%，中午收市報25.7元，中國恒大（3333）升2.9%，中午收市報17.76元。
瑞聲彈升一成為表現最佳藍籌
新一代iPhone銷量理想，帶動手機設備股上揚，瑞聲曾創1個月新高，中午收市報44.45元，升10.3%，高偉電子（1415）升9%，中午收市報1.33元，鴻騰（6088）升2.6%，中午收市報3.54元，舜宇光學（2382）升0.6%，中午收市報117.2元。
內地出招推動體育發展，李寧（2331）升3.8%，中午收市報23.35元，安踏體育（2020）今早曾創新高，中午收市報65.5元，升4.1%，特步國際（1368）升3.5%，中午收市報4.43元，361度（1361）升1.3%，中午收市報1.55元。
內房股亦獲投資者追捧，華潤置地（1109）升2.1%，中午收市報33.5元，中國海外發展（0688）升1.2%，中午收市報25.7元，中國恒大（3333）升2.9%，中午收市報17.76元。
油價下跌拖累油股表現
金融股方面，友邦保險（1299）今早反彈，中午收市報78.7元，升0.4%，香港交易所（0388）升0.4%，中午收市報233.6元。
港鐵公司（0066）昨日發生紅磡站列車出軌事件，今早已局部恢復運作，港鐵半日升0.3%，中午收市報46.35元。
沙特阿拉伯指出，恢復生產步伐較預期快，觸發油價回落，不利三桶油股價表現，其中中國石化（0386）跌2.3%，為今早表現最差的藍籌股。