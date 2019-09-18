【收市總結】港股三連跌　成交額不足600億元　惟瑞聲彈出升一成

港股三連跌，惟整體而言今日大市欠缺方向，只在窄幅上落，上下波幅約160點，成交額更不足600億元。

恒生指數收市報26754點，跌36點；國企指數收市報10478點，跌24點，成交額為595.08億元。

體育用品股紛紛炒上

今日急升一成的瑞聲科技（2018），可謂淡市中的明珠。瑞聲爆升與其客戶之一的蘋果公司，新推出的iPhone反應理想有關。瑞聲收市報44.4元，升10.2%。其他手機設備股亦高收，高偉電子（1415）升9%，收市報1.33元，丘鈦科技（1478）升7.4%，收市報9.17元，通達集團（0698）升6.2%，收市報0.69元。

體育用品股今日亦獲投資者吸納，安踏體育（2020）今日創新高，收市報65.3元，升3.8%，李寧（2331）升3.6%，收市報23.3元，特步國際（1368）升3.7%，收市報4.44元。

中資電訊股方面，獲高盛唱好的中國聯通（0762）升0.7%，收市報8.37元，中國電信（0728）升0.3%，收市報3.63元，不過中國移動（0941）卻跑輸同業，收市報65.7元，跌0.5%。

內房股亦高收，華潤置地（1109）升0.8%，收市報33.05元，中國海外（0688）升0.6%，收市報25.55元。

能源股低收 神華跌2.7%

能源股今日全面低收，中國石化（0386）跌2.1%，收市報4.76元；中國神華（1088）跌2.7%，收市報16.4元。