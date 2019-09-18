中國前8月發行近4萬億地方債　債務餘額在限額之內

撰文：佟岷
最後更新日期：
中國財政部今日（9月18日）公布的最新數據顯示，2019年8月，中國全國發行地方政府債券5,695億元人民幣（1元人民幣約合1.1港元）。2019年1至8月，中國全國發行地方政府債券39,626億元。
數據顯示，其中，發行一般債券1,632億元，發行專項債券4,063億元；按用途劃分，發行新增債券3,421億元（包括新增一般債券227億元、新增專項債券3,194億元），發行置換債券和再融資債券（用於償還部分到期地方政府債券本金）2,274億元。
2019年1月至8月，中國全國發行地方政府債券39,626億元。其中，發行一般債券16,110億元，發行專項債券23,516億元；按用途劃分，發行新增債券28,951億元（包括新增一般債券8,894億元、新增專項債券20,057億元），發行置換債券和再融資債券10,675億元。
經第十三屆中國全國人民代表大會第二次會議審議批准，2019年中國全國地方政府債務限額為240,774.3億元。其中，一般債務限額133,089.22億元，專項債務限額107,685.08億元。
截至2019年8月末，中國全國地方政府債務餘額214,139億元，控制在人大批准的限額之內。