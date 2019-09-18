調查指近八成港人有儲錢習慣　儲夠78萬才夠安全感

香港地百物騰貴，加上買樓上車、結婚生仔等人生目標，香港人儲錢可謂「儲極都唔夠」。調查顯示，接近八成港人有每月儲蓄的習慣，每人每月的儲錢金額中位數僅5,000元，但受訪者平均認為需要擁有至少78萬元，才能獲得充足安全感。

平均儲蓄按年增7%

研究由存款保障委員會委託香港民意研究所進行，於8月共訪問1,000名18歲以上港人，發現有儲蓄習慣的受訪者達78%，較去年下跌5%，但有儲蓄習慣者的每人每月平均儲蓄金額，中位數增加7%至5,000元，平均數則增至7,500元。港人對於自己擁有儲蓄的「安全感」評分為56.1分，按年增加0.6分。

存保會主席許敬文分析指，港人儲蓄金額增加，除了可歸因於通脹有關，亦有機會與本港經濟前景不明朗有關。香港民意研究所總監鍾庭耀則指，調查顯示有儲蓄習慣的受訪者比例有所下跌，但受訪者反映背後原因主要是收入不足甚至沒有收入，意味本港經濟轉差或屬原因之一。

退休人士稱524萬才夠穩陣

此外，調查特別訪問50至65歲「準退休人士」的儲蓄狀況，發現受訪者平均認為需有524萬元積蓄才有足夠「安全感」，受訪者有72%有儲蓄習慣，「儲錢」能力亦高於其他年齡層，月均儲蓄9,900元。

近期本港政局動蕩，有網民多次發起「全民撳錢」意圖造成擠提。問及會否增加存款保障計劃的保障限額時，許敬文回應指，現時本港有九成存戶的全數儲蓄均受保障，達到國際貨幣基金組織（IMF）建議的八至九成之上限，故此相信現行的50萬元限額充足，暫時無需調整。