中國第二大交易夥伴變東盟　專家：美國貿易大棒砸傷自己了

最近資料顯示，美國從一年前的中國第二大交易夥伴降至第三位，而東盟後來居上，有專家表示，美國貿易大棒砸傷自己了。

《人民網》周三（18日），對於東盟和美國排序易位的原因，商務部原副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國表示，第一，中國促進了市場多元化；第二，中國加強了一帶一路建設；第三，國際社會普遍認為中國是一個可預期的穩定經濟體，願意跟中國做長期貿易。

中國人民大學重陽金融研究院院長助理賈晉京也表示，中國與東盟有著良好的經貿合作基礎，一帶一路進一步帶動了中國與東盟的貿易發展。

另外，受中美貿易摩擦影響，東盟在中美之間發揮著一定程度的貿易承接作用。一些美國進口商選擇從東盟轉口進口中國外貿商品，使得東盟一些國家承接了轉口生意。同時，賈晉京表示，中國第二大交易夥伴變東盟，美國貿易大棒砸傷自己了。

資料顯示，中國對美出口同比下降3.7%，進口同比下降23.5%，對美貿易順差同比擴大7.7%。也就是說，美國對中國出口的降幅要比中國對美國的出口降幅更大。這說明，美國對中國人為設置貿易障礙，令美國損失更大。歷史上，美國還曾挑起對歐洲、日本、墨西哥的經貿摩擦，結局也都是美國的出口降幅更大。