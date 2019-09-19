日央行宣布維持負利率0.1厘　日圓轉強　兌港元高見7.2544　

日本央行公布議息會議結果，決定維持基準利率負0.1厘不變，並且維持10年期國債孳息率在零水平附近，同時維持現行購買資產計劃。日本央行的決定符預期。央行表示會維持低息情況至明年春季，並會考慮海外經濟體增長情況，以及國內上調消費稅率帶來的影響，強調會密切關注海外經濟體增長放慢，會否導致國內通脹水平失去達到2%目標水平的動力。

日本央行公布議息結果後，日圓兌美元上揚，升穿108水平，最新報107.86。兌港元則升穿7.25，高見7.2544，最新報7.2538。

日本央行於議息聲明內指出，以委員7比2通過以上決議，同時會維持每年向市場購入6萬億日圓交易所買賣基金（ETF），及斥資9,000億日圓購入房地產信託基金（J-REIT）；同時向市場購入2.2萬億日圓商業票據，及購入總值3.2萬日圓企業債券。

日本央行指出，縱使出口﹑生產及商業情緒受到海外經濟體影響，可是當地經濟仍保持溫和增長。目前海外經濟體增長已放緩，仍保持溫和增長，不利當地出口。央行又指出當地企業盈利水平仍高企，商業固定投資仍保持增長趨勢，私人消費同樣處於溫和增長。

央行預期當地經濟可以維持溫和增長，通脹繼續朝按年升幅為2%這目標水平進發。