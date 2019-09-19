【收市總結】港股連跌4日　曾失26400點　成交額略多於700億元

撰文：張偉倫
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港股連跌4日。美國聯儲局一如市場人士預期減息0.25厘，可是市場人士反應平平，大市曾大跌380點，一度失守26400點。其中友邦保險（1299）跌幅達3%，拖累大市下跌82點。
恒生指數收市報26468點，跌285點；國企指數收市報10385點，跌93點，成交額705.78億元。
銀行股弱勢 中銀香港跌1.6%
友邦跟隨大市走勢，連跌4日，收市報76.5元，宏利金融（0945）跌1.1%，收市報140.7元。
銀行股亦普遍低收，滙豐控股（0005）跌0.3%，收市報59.7元，渣打集團（2888）收市報67.15元，跌0.6%，中銀香港（2388）跌1.6%，收市報26.95元。
地產股亦低收，長實集團（1113）跌2%，收市報54.75元，新鴻基地產（0016）跌0.5%，收市報113.7元，新世界發展（0017）跌0.2%，收市報10.08元，信和置業（0083）跌0.7%，收市報11.7元。
日前發生出軌事件的港鐵公司（0066）跌1.5%，收市報45.8元，中電控股（0002）跌1.1%，收市報79.85元，領展房產基金（0823）跌0.3%，收市報88元。
手機設備股則逆市上升，瑞聲科技（2018）升5.9%，收市報47元，舜宇光學（2382）升2.8%，收市報120.2元。