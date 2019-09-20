最新全球金融中心指數出爐　紐倫港組合仍位列三甲

9月19日，由英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院共同編製的第26期「全球金融中心指數」報告（GFCI 26）在倫敦和深圳同時發佈。

本期GFCI共有100個金融中心進入榜單，其中全球前10大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、香港、新加坡、上海、東京、北京、杜拜、深圳、悉尼。

GFCI被譽為最權威的全球金融中心排名指標指數，2007年起由智庫機構Z/Yen集團受倫敦金融城委託編製。該指數從營商環境、人力資源、基礎設施、金融行業發展水平、國際聲譽等方面對全球主要金融中心進行評價和排名，本期共有104個金融中心進入榜單。

紐倫港三地評分皆下跌

紐約、倫敦、香港仍然位居前3名。可是三者評分較上一期均出現不同程度的下降，其中倫敦和香港評分各下降14分和12分，與排名第1的紐約評分差距再次拉大。

上海和新加坡的評分差距，上次調查為2分，今次調查縮減至1分，上海與排名前4的金融中心差距也在進一步縮小。

北京及深圳排名較上次調查提升

北京、深圳表現亮眼，排名較上期各提升2位和5位，分別位列第7和第9。其中，深圳的評分較上期提升9分，達到739分，與排名第8的杜拜僅相差1分。

金融中心指數最新排名 城市 排名 排名變動 得分 得分變動 紐約 1 無變動 790 減少4分 倫敦 2 無變動 773 減少14分 香港 3 無變動 771 減少12分 新加坡 4 無變動 762 減少10分 上海 5 無變動 761 減少9分 東京 6 無變動 757 增加1分 北京 7 升2位 748 增加10分 杜拜 8 升4位 740 增加7分 深圳 9 升5位 739 增加9分 悉尼 10 升1位 736 增加2分

紐約在五大評核範疇均列第一

是次調查集中於5大範疇，分別為營商環境﹑人力資本﹑基建﹑金融行業發展水平及國際聲譽。在5大範疇中，紐約均名列第1，倫敦則分別在營商環境及金融行業發展水平排名第2，香港則在人力資本﹑基建及國際聲譽3個範疇，僅次於紐約。

作為香港於亞太區內最主要競爭對手的新加坡，在5大範疇排名均到第4。

調查又指出，廉潔及法治對與金融中心排名有極高正向關係。

此外值得留意的是，在金融科技(Fintech)中心得分方面，中國4大城市打入5大榜之中。