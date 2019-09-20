政府﹕8月通脹按年升3.5%　豬肉升幅擴大

政府公布8月消費物價指數按年升3.5%，升幅較7月的3.3%加快0.2個百分點；剔除所有政府一次性紓困指施影響，基本通脹率為3.4%，同樣為7月升幅加快0.2個百分點。政府指出，通脹較7月升溫，與豬肉價格升幅擴大，及進出香港交通費用上升有關。

食品價格按年升14.2%

政府8月甲類消費物價指數按年升4.1%﹑乙類消費物價指數按年升3.2%，而丙類消費物價指數按年升3%。剔除所有政府一次性紓困措施，8月甲﹑乙﹑丙類消費物價指數分別按年升4.2%﹑3.1%及2.9%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，8月不包括外出用膳的食品價格按年升14.2%，住屋價格按年升3.9%，交通價格按年升2.9%，雜項物品價格按年升2.8%，外出用膳價格按年升2.1%，雜項服務按年升1.3%。

不過電力﹑燃氣及水價格，按年跌5.2%，耐用品價格按年跌1.5%，衣履價格按年跌0.6%。

料食品通脹短期內仍受豬肉價格影響

政府發言人表示，八月份的基本消費物價通脹率上升至3.4%，主要是由於豬肉價格的升幅因新鮮豬肉供應持續遇到干擾而擴大。消費物價指數的其他主要項目的價格壓力仍然大致溫和。



展望將來，環球通脹溫和及本地經濟增長疲軟應有助整體通脹繼續受控。然而，食品通脹在短期內很可能會因為新鮮豬肉價格高昂而維持高企。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。