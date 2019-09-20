兩大國際指數同步擴容刺激　北向資金淨流入逾148億

A股今日再現搶貨潮。9月20日收步市後，兩大國際知名指數擴容A股同時生效，北向資金淨流入148.62億元（人民幣‧下同）。東方財富Choice資料顯示，14時55分北向資金淨流入約120億元左右，隨後快速突破200億元。

《澎湃新聞》指出今日臨近收市，北向資金瘋狂掃A股，14時59分，北向資金湧入A股一度高達312.93億元，隨後快速回落。



截至收盤，北向資金合計淨流入148.62億元，其中滬股通淨流入71.37億元，深股通淨流入77.25億元。



富時羅素A股擴容安排，在今日收市後生效。這是富時羅素A股納入計畫第一階段的第二步。按照之前的計畫，第二步納入A股安排生效之後，A股在相應指數中的納入因數將從5%提升至15%。

料兩國際指數擴容可以吸引數以百億資金

富時羅素預計，此次擴容將為A股帶來40億美元的增量資金。此外，9月23日開盤前，標普道瓊斯指數公司旗下的標普新興市場全球基準指數A股擴容安排也將生效。共有1,099隻中國A股正式納入標普新興市場全球基準指數（S&P Emerging BMI）。標普道瓊斯以25%的納入因數納入之後，預計A股在標普新興市場全球基準指數中所占權重為6.2%。



據民生證券測算，9月“入富”第二步將帶來280億元人民幣被動資金以及60億元主動資金，合計有望吸引340億元外資流入。標普納入A股，則將帶來180億元被動資金，近650億元主動資金，合計將吸引超800億元外資流入。



9月20日收盤後將迎來全球股票指數納入中國A股的新階段，富時納A因數將由5%提升至15%，標普新興市場全球基準指數以25%的納入因數首次納入A股。瑞銀證券中國股票策略團隊表示，預期2019年A股市場將錄得超過200億美元被動外資淨流入。