【中午收市】港股跌勢未止　半日挫228點　險守26200點

中美貿易談判又再傳出波折，受到此消息拖累，港股今早輕微高開後即掉頭向下，並下滑至26200點邊緣。其中手機設備股表現疲弱，舜宇光學（2382）跌幅近5%。

恒生指數中午市報26207點，跌228點；國企指數中午收市報10277點，跌97點。

舜宇半日跌5% 成表現最差藍籌股

手機設備股今早表現相當疲弱，舜宇跌4.9%，為今早表現最差的藍籌股，中午收報113.8元，同業瑞聲科技（2018）跌4.5%，中午收市報43.75元，通達集團（0698）跌4.4%，中午收市報0.65元，高偉電子（1415）跌2.3%，中午收市報1.28元。

醫藥股亦受沽壓，石藥集團（1093）跌2.6%，中午收市報14.98元，中國生物製藥（1177）跌2.4%，中午收市報10.42元，金斯瑞生物科技（1548）跌3.6%，中午收市報16.9元。

香港交易所（0388）收購倫敦證券交易所遭拒絕後，有傳已透過瑞銀與倫交所股東會面。港交所中午收市報225.4元，跌2.1%。

地產股亦普遍向下，恒基地產（0012）跌2.1%，中午收市報37.35元，九龍倉置業（1997）跌2%，中午收市報42.2元，新世界發展（0017）跌1.3%，中午收市報9.95元。