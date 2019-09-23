國際結算銀行：負利率愈發普遍　隱約令人不安

國際結算銀行（BIS）在最新的報告中表示，負利率愈來愈普遍，已達到隱約令人不安的程度。負利率變相讓發行人在發債或融資時，不單止「毋須」支付利率之餘，更可以從投資者或借款人手中獲取收益。

《路透》今日報道，最近聯儲局、歐洲央行和人民銀行等主要央行紛紛轉回刺激模式，使得以負利率交易的債券總額達到創紀錄的逾17萬億美元。



BIS指出，這相當於全球GDP的20%左右，並讓市場來到了即使在10年前金融危機最嚴重時期都會認為不可能達到的地步。大多數的日本和瑞士公債收益率都已經是負值。德國與荷蘭有長達25年的時間公債收益率為負值。就連意大利這種有著揮之不去隱憂的國家，短券收益率也為負。



“當不可思議的事情成為常態時，就隱約令人不安了，”BIS的貨幣和經濟部門負責人Claudio Borio說。市場也都認識到，最近一輪降息已進一步耗盡了部分央行本已有限的剩餘彈藥。

BIS今年稍早呼籲決策者節省剩餘的彈藥。但之後受美中貿易戰和其他壓力拖累，全球經濟放緩，促使全球進入新一輪寬鬆潮。若衰退成為現實，Borio並稱，“貨幣政策將需要施以援手，不光要那些仍有迴旋餘地的國家明智地實施財政政策”。