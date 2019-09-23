【收市總結】港股六連跌　累跌逾1100點　瑞聲挫逾6%表現差絕藍籌

撰文：張偉倫
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港股連跌第6個交易日，累計跌幅逾1,100點，今日更曾失守26200點。面對市況前景不明朗，投資者入市意欲不大，成交額降至652億元。今日手機設備股表現極度疲弱，瑞聲科技（2018）跌幅更達6.2%，為今日表現最差的藍籌股。
恒生指數收市報26222點，跌213點，20天平均線已失守；國企指數收市報10287點，跌88點。
手機設備股及醫藥股均下挫
手機設備股今日紛紛低收，瑞聲跌6.2%，收市報42.95元；舜宇光學（2382）跌4.8%，收市報114元，鴻騰（6088）跌4.5%，收市報3.39元，高偉電子（1415）跌3.8%，收市報1.26元，通達集團（0698）跌5.9%，收市報0.64元。
醫藥股今日亦受壓，中國生物製藥（1177）跌3.7%，收市報10.28元，石藥集團（1093）跌2.7%，收市報14.96元，石四藥集團（2005）跌0.6%，收市報6.33元，綠葉製藥（2186）跌1.6%，收市報6.08元。
香港交易所（0388）今日繼續下挫，收市報225.8元，跌1.9%，收市價為今年1年中以來新低。
主席遭申請破產 五龍系挫3成
地產股今日表現疲弱，日前宣布旗下太古廣場推出暫時性租金調整的太古地產（1972），股價曾見一年新低，收市報24.55元，跌1.8%，恒基地產（0012）跌1.7%，收市報37.5元，新鴻基地產（0016）跌0.8%，收市報113.6元，信和置業（0083）則逆市上揚，最新報11.66元，升0.9%。
五龍電動車（0729）及五龍動力（0378）主席曹忠遭到李嘉誠基金會申請破產，前者跌29.3%收市報0.265元，後者跌31.9%，收市報0.047元。